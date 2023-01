UFFICIALE - Calciomercato, Suarez riparte dal Gremio: il comunicato

Il Gremio ha annuncio l'arrivo di Luis Suarez. L'attaccante, reduce dal Mondiale con l'Uruguay, era svincolato dopo i sei mesi trascorsi al Nacional. La punta ha firmato un contratto biennale fino a dicembre 2024. Il Pistolero vestirà la maglia numero 9 e per la presentazione ufficiale allo stadio, il club ha messo in vendita una maglia celebrativa. Come scrivono in Brasile, il suo ingaggio verrà pagato in gran parte dagli sponsor del club, che coinvolgeranno il calciatore in un piano di marketing. Il Gremio è appena tornato nella massima serie brasiliana. Ecco il comunicato del club: "Luis Suárez, uno dei più grandi attaccanti del calcio mondiale, è l'ultimo acquisto del Grêmio per la stagione 2023. All'età di 35 anni, l'uruguaiano, che ha giocato per il Nacional/URU in questa stagione, firma un contratto biennale fino alla fine del 2024".