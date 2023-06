UFFICIALE | Cremonese, avanti con Ballardini: il comunicato del club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Cremonese prosegue con Davide Ballardini. Nonostante la retrocessione in Serie B, la società grigiorossa ha voluto confermare l'allenatore che ha portato nel corso della stagione una storica qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Il contratto del tecnico, che in passato ha allenato la Lazio, è stato rinnovato fino al 30 giugno 2025. Segue il comunicato ufficiale: "U.S. Cremonese e Davide Ballardini comunicano con reciproca soddisfazione di aver definito il rinnovo dell’accordo contrattuale che lega l’allenatore al club grigiorosso, prolungandolo fino al 30 giugno 2025".