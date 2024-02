UFFICIALE - Di Gianni è un nuovo giocatore della Lazio: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - È arrivata anche l'attesa ufficialità: Vincenzo Di Gianni è un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante classe 2006, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, questa mattina ha raggiunto il centro sportivo di Formello per porre la firma sul nuovo contratto, depositato in Lega dalla società biancoceleste nelle scorse ore. L'ex Gubbio si unirà alla rosa di Stefano Sanderra per offrire il proprio contributo in una dura lotta alle prime posizioni che li vede protagonisti, ma soprattutto per attirare le attenzioni di Sarri e il suo staff sognando un giorno di poter approdare in Prima Squadra.