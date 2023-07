UFFICIALE | Di Maria saluta la Serie A: ecco la sua nuova squadra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus e ancora Benfica. Angel Di Maria torna in Portogallo, dove aveva cominciato la sua avventura in Europa: a 35 anni difenderà ancora i colori delle Aquile di Lisbona. Il club portoghese ha annunciato ufficialmente la firma dell'esterno argentino reduce dall'esperienza in bianconero. Si tratta di un ritorno per il fresco campione del mondo che vuole ancora giocarsi le sua carte ad altissimi livelli. Sui social il Benfica ha scritto: "Benvenuto di nuovo Angel".