UFFICIALE - Ferguson rinnova con il Bologna: tutti i dettagli

Lewis Ferguson arrivato a Bologna nell'estate 2022, dopo un fase di rodaggio durante le prime 10 giornate, si è preso la maglia da titolare diventando una delle certezze dell'undici di Thiago Motta. Il centrocampista scozzese nella stagione scorsa ha collezionato 32 presenze in Serie A condite da sette gol che hanno contributo all'ottima stagione del Bologna. Il centrocampista ha rinnovato il suo contratto fino al 2027 con opzione per altri 12 mesi. Di seguito il comunicato del club emiliano: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Lewis Ferguson per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per una stagione ulteriore".

