UFFICIALE - Francia, sorpresa Deschamps: ecco la notizia sul suo futuro

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembrava essere stata l'ultima avventura con la Francia quella di Didier Deschamps nel Mondiale in Qatar, in cui la sua squadra è arrivata fino alla finale perdendo poi ai rigori contro l'Argentina dopo una grande rimonta. A sorpresa, invece, erano partite le trattative per il rinnovo del contratto che si sono concluse nelle scorse ore, portando la federazione francese a prolungare l'accordo con il c.t. fino al 2026. Di seguito il comunicato ufficiale della:

"La Federcalcio francese e Noël Le Graët, il suo presidente, sono lieti di annunciare l'estensione di Didier Deschamps a capo della squadra francese fino a giugno 2026. Anche Guy Stéphan, assistente di Didier Deschamps, Franck Raviot, allenatore dei portieri e Cyril Moine, preparatore atletico, continueranno la loro missione nella squadra francese".