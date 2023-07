UFFICIALE - Il Napoli cede subito Caprile: giocherà in prestito in A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Neanche il tempo di firmare con il Napoli, che Elia Caprile è già pronto a iniziare una nuova avventura. Gli azzurri lo hanno prelevato dal Bari e lo hanno subito in prestito all'Empoli. Dopo l'ottima stagione in Serie B, dunque, il giovane portiere classe 2001, che era stato sondato anche dalla Lazio nei primi giorni di mercato, farà il suo debutto nel massimo campionato. Questo il comunicato ufficiale: "Elia Caprile è un nuovo calciatore dell'Empoli: il portiere italiano classe 2001 a titolo temporaneo dal Napoli".