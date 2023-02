UFFICIALE - Jurgen Klismann torna in panchina: ecco chi allenerà

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Jurgen Klinsmann è pronto per una nuova avventura. L'ex ct della Germania che ha guidato la "Nationalmannschaft" al Mondiale 2006 vinto dall'Italia, allenerà la Corea del Sud. Condurrà la nazionale asiatica fino al 2026, anno in cui ci sarà il campionato del mondo in Stati Uniti, Canada e Messico. Era fermo dal 2019/2020 anno in cui ha allenato l'Hertha Berlino. Un ritorno improvviso e soprattutto ad effetto.