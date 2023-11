UFFICIALE - L'Union Berlin saluta Fischer: esonerato il tecnico del miracolo Champions

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Era nell'aria adesso è ufficiale: Urs Fischer non è più l'allenatore dell'Union Berlin. Fatale il pessimo avvio di stagione con appena 6 punti in 11 partite in Bundesliga e appena un pareggio nel girone di Champions League, dove la squadra rischia di chiudere al quarto posto e di salutare l'Europa anzitempo. Un vero e proprio declino dopo il percorso importante delle ultime due annate in cui sono arrivate enormi soddisfazioni. Di seguito il comunicato del club tedesco: "L'FC Union Berlin e l'allenatore Urs Fischer interrompono con effetto immediato la loro collaborazione. Il presidente dell'Union, Dirk Zingler, e Urs Fischer hanno preso questa decisione congiunta lunedì pomeriggio dopo un colloquio".