UFFICIALE - La Salernitana esonera Nicola: fatale l'8-2 di Bergamo

Davide Nicola non è più l'allenatore della Salernitana. Il tecnico è stato sollevato dal suo incarico in seguito al clamoroso 8-2 rimediato dai suoi a Bergamo contro l'Atalanta. In generale i granata hanno collezionato quattro sconfitte nelle ultime sei partite e non vincono dal 30 ottobre si imposero per 3-1 in casa della Lazio. Troppo poco se si considerano gli investimenti che la nuova proprietà ha fatto la scorsa estate. Di seguito il comunicato del club campano:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".