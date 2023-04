UFFICIALE - Lampard torna al Chelsea: accordo fino a fine stagione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Frank Lampard è tornato al Chelsea, è ufficiale. Lo rende noto il club con un comunicato apparso proprio in questi minuti sui canali ufficiali. Accordo fino al termine della stagione per il 44enne che dei blues è stato a lungo giocatore e poi allenatore, dal luglio 2019 a gennaio 2021. "Frank Lampard torna come allenatore fino alla fine della stagione", le parole utilizzate nel post Twitter, accompagnata dall'immagine dell'ex calciatore in campo.

