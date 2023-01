UFFICIALE - Lecce, ecco il rinforzo prima della Lazio: arriva dalla Fiorentina

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ieri era arrivato in città per svolgere le visite mediche di rito, questa mattina è diventato anche ufficiale: Youssef Maleh è un nuovo giocatore del Lecce. Il centrocampista si trasferisce dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla permanenza in Serie A del club giallorosso. Il giocatore, che oggi si unirà al gruppo di Baroni, difficilmente sarà a disposizione per la sfida di domani contro la Lazio. Di seguito il comunicato ufficiale della società pugliese.

"L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Youssef Maleh dall'ACF Fiorentina. Il calciatore, che si trova già a Lecce ed ha sostenuto le visite mediche, indosserà la maglia n. 32".