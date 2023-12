UFFICIALE - Lloris saluta il Tottenham e vola in MLS: l'annuncio

È fatta. Hugo Lloris dopo 12 stagioni lascia il Tottenham. Il portiere francese era stato messo alla porta dalla società inglese dopo l'acquisto di Vicario, ormai titolarissimo della formazione di Postecoglu. Già in estate aveva avuto delle offerte, in particolare dalla Lazio che l'avrebbe voluto come secondo di Provedel. Ora la sua prossima destinazione sono gli Stati Uniti e il campionato di MLS, che nell'ultimo periodo ha accolto tanti campioni europei. Di seguito il comunicato della sua nuova squadra, i Los Angeles FC.

Hugo Lloris Is Black & Gold.



#LAFC signs goalkeeper Hugo Lloris on a permanent transfer from @SpursOfficial to a guaranteed contract through 2024 with options for 2025 and 2026.