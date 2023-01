UFFICIALE - Marchetti trova squadra: ecco dove giocherà l'ex Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Le gesta di con la maglia della Lazio rimarranno nel cuore di tutti i tifosi biancocelesti che, ancora oggi, rivivono la deviazione appena percettibile, ma decisiva, sul tiro di Totti il 26 maggio o la parata miracolosa contro la Juventus. Federico Marchetti, dopo la difficile esperienza al Genoa, è pronto a rimettersi in gioco, ancora una volta in Liguria ma questa volta con la maglia dello Spezia. Come comunicato sul proprio sito ufficiale: Marchetti ha firmato un contratto fino al termine della stagione con il club bianconero e, visto l'infortunio di Zoet, ricoprirà il ruolo di riserva di Dragowski, tornato due partite fa dall'infortunio accusato prima della sosta. Di seguito il comunica ufficiale.

"Nuovo arrivo in casa Spezia! Il club di via Melara comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’estremo difensore Federico Marchetti, il quale ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione corrente"