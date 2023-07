UFFICIALE - Milinkovic è un nuovo giocatore dell'Al Hilal: il momento della firma - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sergej Milinkovic è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. Dopo il video con cui il club ha comunicato l'avvenuto trasferimento del giocatore dalla Lazio, è stata pubblicata sul sito lo scatto che riprende il centrocampista serbo firmare il contratto e legarsi alla sua nuova squadra per i prossimi tre anni. A questo punto, è ufficialmente terminata la sua lunga esperienza a Roma, con la maglia biancoceleste. I tifosi hanno sperato che questo momento non sarebbe mai arrivato. Tuttavia, l'offerta faraonica dall'Arabia Saudita ha fatto breccia nel cuore di Milinkovic, pronto per iniziare una nuova avventura.

TORNA ALLA HOMEPAGE