UFFICIALE, Napoli: De Laurentiis annuncia il nuovo direttore sportivo

WEBTV AURONZO GIORNO 0 - LAZIO, LA SQUADRA È ARRIVATA: PARTE IL RITIRO! - FOTO & VIDEO AGGIORNAMENTO ORE 19.10 - La Lazio è arrivata ad Auronzo di Cadore, accolta dai tanti tifosi biancocelesti già presenti tra le Tre Cime di Lavaredo. Può iniziare ufficialmente il ritiro pre-campionato degli uomini di Sarri! L'ARRIVO DELLA LAZIO AD... VOCI DI MERCATO EX LAZIO, LUIZ FELIPE STA PER SALUTARE IL BETIS: IN PREMIER OFFRONO 20 MILIONI Dopo una stagione più che convincente, sembra chiudersi la parentesi al Betis di Luiz Felipe, arrivato da svincolato un anno fa dalla Lazio. Il centrale brasiliano, che ha passaporto italiano ed ha esordito con la nazionale di Mancini un anno fa, secondo quanto...