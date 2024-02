UFFICIALE | Napoli, la decisione su Zielinski per la Champions

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata la conferma. Zielinski è stato ufficialmente escluso dalla lista Champions del Napoli. Una scelta che sicuramente farà discutere ma che deriva dal rifiuto del giocatore di rinnovare con il club azzurro e la trattativa in corso per approdare a fine stagione all'Inter, mossa che non è decisamente piaciuta a De Laurentiis.

Una scelta drastica quindi considerando che il polacco ha giocato da titolare sei partite su sei nel girone di Champions. Presenti invece i nuovi acquisti Traoré, Mazzocchi e Ngonge, esclusi anche Dendoncker e Demme.