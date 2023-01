UFFICIALE - Nuova cessione per la Lazio: un giovane va alla Fidelis Andria

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

In questi minuti è arrivata l'ufficialità di una nuova uscita in casa Lazio: l'ex centrocampista della Primavera Andrea Marino si è trasferito in prestito secco alla Fidelis Andria fino al termine della stagione. A comunicare l'acquisto del calciatore è stato lo stesso club pugliese tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito. Per Marino si tratta di un ritorno in Serie C dopo il prestito della passata stagione al Piacenza:

"La Fidelis Andria comunica che è stato raggiunto l’accordo per l’arrivo a titolo temporaneo dalla Lazio del centrocampista Andrea Marino. Il classe ‘01 , cresciuto nei settori giovanili di Salernitana e Lazio, nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Piacenza Calcio, totalizzando 23 gare. Il calciatore nativo di Ciriè sarà a disposizione dello staff tecnico biancazzurro già per la gara odierna contro la Viterbese. Ha scelto il numero di maglia 88".