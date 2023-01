UFFICIALE - Olbia, l’avventura di Minala è già finita: la scelta dell’ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

L'avventura di Joseph Minala con l'Olbia è già finita. Dopo una prima parte di stagione deludente in Serie C, l'ex Lazio ha scelto di risolvere consensualmente il suo contratto con la società sarda. Il classe 1996 arrivato in estate ha totalizzato appena 13 presenze senza mai convincere club e tifosi. Di seguito il comunicato ufficiale: “La Società rende noto di aver raggiunto un’intesa con Joseph Minala per la risoluzione consensuale del contratto. Il Club formula al giocatore i migliori auguri per il proprio futuro professionale”.