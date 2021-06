UFFICIALE - Rashica è un nuovo giocatore del Norwich: il post di saluto al Werder - FOTO

Milot Rashica è un nuovo giocatore del Norwich. Il calciatore, ormai ex Werder Brema, ha firmato un contratto quadriennale con il club inglese. Quest'ultimo, per il 24enne nazionale del Kosovo, verserà nelle casse della società tedesca 9,4 milioni di sterline (11 milioni di euro), sostituendo in questo modo Emiliano Buendia, che è approdato all'Aston Villa. Dopo il post Twitter del Norwich è arrivato quello della stessa ala sinistra, accostata anche alla Lazio tra i profili per la nuova squadra targata Sarri. Rashica ha salutato in questo modo il Werder: "Cari tifosi del Werder Brema, dopo tre anni e mezzo ho deciso di accettare una nuova sfida. Voglio ringraziarvi con tutto il cuore per il supporto che mi avete dato in questo periodo, non sempre così semplice. Mi sono sentito molto bene a Brema con la mia famiglia. Mio figlio Tian è nato qui - già solo per questo la città assume un ruolo speciale per me e per la mia famiglia. Continuerò a incrociare le dita per voi e per il club. Grazie ai tifosi, ai compagni e a tutti i collaboratori. Il vostro Milot".

We are delighted to confirm the signing of winger Milot Rashica from Werder Bremen!



🇽🇰 #WelcomeRashica 🇽🇰 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) June 22, 2021

