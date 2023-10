UFFICIALE - Rooney torna in Inghilterra da allenatore: la sua nuova squadra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Grinta e cattiveria agonistica, tanta ne esprimeva in campo, altrettanta ne mette in panchina. Dopo aver concluso la sua esperienza come allenatore del DC United in MLS, Wayne Rooney fa ritorno in Inghilterra e firma per il Birgminham City. Ufficializzato nelle scorse ore, la leggenda inglese prenderà in mano la squadra con l'obiettivo di risalire la classifica, che oggi li vede in 6° posizione, e tentare uno storico ritorno in Premier League.