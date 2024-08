UFFICIALE - Ruggeri saluta la Lazio e passa alla Salernitana: la formula

Alla Lazio arriva Boulaye Dia, per Salerno, invece, parte Fabio Ruggeri. Come comunicato dalla società biancoceleste sul proprio sito ufficiale, il centrale classe 2004 si trasferisce in prestito secco fino al 30 giugno alla Salernitana. Di seguito la nota de club.

“La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Ruggeri all`Unione Sportiva Salernitana 1919”