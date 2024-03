UFFICIALE - Sassuolo, Ballardini è il nuovo tecnico: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Dalla Cremonese al Sassuolo, Ballardini ha risolto il suo contratto con il club lombardo per iniziare una nuova avventura sulla panchina neroverde. Un compito arduo quello che gli spetta, cercare di centrare la salvezza e risollevare le sorti della squadra. Si attendeva solo la firma per poter ufficializzare il tutto e è arrivata in queste ultime ore. Questo il comunicato della società emiliana con cui ha annunciato il nuovo allenatore: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Davide Ballardini l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024.

Con lui entreranno a far parte dello staff della prima squadra i collaboratori Carlo Regno (allenatore in seconda), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Daniele Caleca (preparatore atletico). La Società ringrazia sentitamente Emiliano Bigica per la disponibilità e la professionalità dimostrata. Il tecnico torna ad allenare la Primavera".

