UFFICIALE - Stankovic torna in panchina: ecco il suo nuovo club

Dejan Stankovic è pronto a iniziare una nuova avventura. L'ex calciatore di Lazio e Inter guiderà infatti il Ferencvaros, dopo la sfortunata esprienza della passata stagione con la Sampdoria, poi retrocessa in Serie B. il club ungherese, tra gli avversari della Fioentina in Conference League, ha scelto il serbo per sostituire il russo Chercesov.