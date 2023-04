UFFICIALE - Tottenham, Paratici presenta le dimissioni: il motivo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Figc ha respinto il suo ricorso, dopo che la Fifa ha deciso di inibirlo non solo in Inghilterra ma anche in tutti gli altri paesi. Per questa ragione, come si legge sul sito ufficiale del Tottenham, l'ex dirigente della Juve Fabio Paratici ha deciso di presentare le sue dimissioni da dirigente degli Spurs. Di seguito il comunicato del club.

"Fabio Paratici non ha avuto successo con un ricorso contro il divieto della Federcalcio italiana (FIGC) per alcune attività legate al calcio. La FIFA ha deciso di estendere il divieto a tutto il mondo e, sebbene continui a esserci una controversia sulla portata e l'entità del divieto, l'attuale divieto mondiale impedisce a Fabio di adempiere ai suoi doveri di amministratore delegato. Fabio ha quindi preso la decisione di dimettersi con effetto immediato dal suo incarico nel Club per concentrarsi sulla sua posizione giuridica rispetto alle sentenze FIGC e FIFA".