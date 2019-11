Ugolini: "Lazio una grande squadra, ma che peccato i punti buttati"

Terzo posto sì, ma anche un po' di rammarico per le occasioni sprecate a inizio stagione. La pensa così sulla Lazio Massimo Uguolini, giornalista di Sky Sport, intervenuto a Lazio Style Channel per fare il punto sul percorso dei biancocelesti in questa prima parte di stagione: "La Lazio è arrivata bene alla sosta, le quattro vittorie consecutive hanno cancellato l'avvio un po' stentato dei biancocelesti. E la rimonta contro l'Atalanta è stata la svolta stagionale. Così la squadra ha acquisito quella consapevolezza utile per ripartire e credere maggiormente in sé stessa. Il campionato ti aspetta ma non perdona se non riesci ad avere continuità. Non esistono partite facili in questa Serie A". Ora testa al campionato: "La Lazio ha giocatori importanti, anche se forse la qualità dei ricambi non è allo stesso livello dei titolari. Ma rimane una grande squadra. È vero che è al terzo posto, però resta il rammarico per quelle partite dominate dove i biancocelesti non hanno raccolto il massimo dei punti. In Europa League il cammino ormai è compromesso, ma quest'anno c'è l'occasione di centrare finalmente la qualificazione in Champions League. Lo ripeto, sarà fondamentale la continuità perché per il resto alla Lazio non manca nulla a livello di qualità ed esperienza".

