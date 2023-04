Una lotteria solidale con i premi della Lazio: ecco la splendida iniziativa

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

"Il bene genera bene". Questo è la filosofia che ogni anno l'Accademia Sports Roma porta avanti. Il centro sportivo capitolino, situato sulla Flaminia, organizza ogni anno una lotteria solidale per raccogliere fondi e darli alle associazioni benefiche. La scelta di quest'anno è ricaduta sull'Associazione Michele Potenza che si sta prodigando per ampliare e migliorare il centro Marfan di Roma. Come si legge dal comunicato "Michele, nato e vissuto a Roma, era costretto ad andare a Milano perché il migliore centro Marfan, malattia genetica contro la quale ha lottato, era lì. A Tor Vergata, il centro è ancora giovane e ha bisogno di sostegno: è proprio questo l’obiettivo della nostra associazione, far diventare il centro Marfan di Roma un centro d’eccellenza".

I PREMI - Entrando nel merito della riffa, i premi fanno strabuzzare gli occhi ai tifosi della Lazio o agli amanti del collezionismo. In palio, in ordine, ci sono: gli scarpini bianchi usati da Immobile, gli scarpini utilizzati e firmati da Romagnoli, i guanti usati e firmati di Provedel, le maglie di Luis Alberto, Zaccagni, Milinkovic e Immobile e, come ciliegina sulla torta, gli scarpini viola usati e firmati dal capitano biancoceleste. L'Associazione ci ha tenuto a ringraziare la Famiglia Immobile "per la consueta sensibilità e disponibilità nei nostri confronti".

COME PARTECIPARE - Come fare per acquistare un biglietto? Si potrà contattare la segreteria del centro attraverso i canali social o il numero di telefono. In alternativa ci si potrà rivolgere all'Istituto Paritario Gesù-Maria di Roma. Il costo del tagliando è di 10 euro e l'estrazione avverrà domenica 28 maggio.