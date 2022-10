United, Ten Hag furioso con Ronaldo: "Si è rifiutato di entrare contro il Tottenham..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Ronaldo ha fatto infuriare ancora una volta l'allenatore del Manchester United Erik Ten Hag. Il portoghese si è infatti rifiutato di entrare in campo nel match di mercoledì sera contro il Tottenham e questo atteggiamento non è piaciuto al tecnico che ha quindi deciso di metterlo fuori rosa in vista del match contro il Chelsea. Queste le sue parole: "Sono il manager, sono responsabile della cultura qui. Devo stabilire standard e valori e controllarli. Siamo in una squadra. Ci mancherà domani, per noi e per la squadra, ma penso che sia importante per l’atteggiamento e la mentalità del gruppo e ora dobbiamo concentrarci sul Chelsea, questa è la cosa più importante. Questa è la seconda volta e ci devono essere conseguenze".