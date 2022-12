Uruguay, delusione Mondiale. Ma il ct "coccola" Vecino e compagni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct dell'Uruguay, Diego Alonso, ha parlato del post partita contro il Ghana, esprimendosi sull'eliminazione della sua nazionale dal Mondiale di Qatar. Ecco le sue parole riportate da As: "Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo avuto delle occasioni per passare il turno. Ma questo è il calcio. Andiamo via con l'amaro in bocca, non siamo riusciti a fare altri punti nelle partite precedenti. I giocatori hanno dato tutto, sono orgoglioso di loro".

