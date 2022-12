Uruguay, Diego Alonso cambia tutto: due big in panchina

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dentro o fuori, l'Uruguay non ha più margine di errore se vuole staccare il pass per gli ottavi del Mondiale. La Nazionale allenata da Diego Alonso però nella gara in programma contro il Ghana dovrà fare a meno di due big: Cavani e Suarez che con molta probabilità si accomoderanno in panchina. Come riportato da l'Ovacion tutto sarà nei piedi di De Arrascaeta che partirà titolare.