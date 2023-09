Uruguay, Vecino attende la chiamata: Bielsa spiega il perché del ritardo

TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A sta per andare in pausa per lasciare spazio alle nazionali. In casa Lazio c'è chi è ancora in attesa di sapere se dovrà aggregarsi alla selezione oppure potrà restare nella Capitale e allenarsi con la squadra. È il caso di Vecino, ma il ritardo nella chiamata ha una motivazione ben precisa. Il ct dell’Uruguay, Marcelo Bielsa, non ha ancora diramato la lista dei convocati e, nel corso della conferenza stampa di presentazione in vista dei prossimi impegni contro Cile e Ecuador, ha rivelato il perché: “Ho prenotato 34 giocatori e li convocherò dopo le partite di domenica. Non saranno ovviamente trentaquattro, ma saranno di meno. Non consegno la lista delle pre convocazioni perché se ne individuo 34 e poi ne scelgo 26, ne ho otto da scartare. Qualcuno venendo escluso potrebbe rimanerci male, soprattutto se si tratta della nazionale. Non mi piace che la delusione di un giocatore venga resa pubblica. So che l’usanza era un’altra, ma agirò in modo regolamentare. Ho fatto così per tutta la mia carriera.

