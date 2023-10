Uruguay, Vecino in dubbio per la sfida col Brasile: le sue condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

La selezione uruguaiana venerdì sera ha fatto rientro in patria dopo la sfida contro la Colombia, che si è conclusa con un pareggio, e nel weekend ha iniziato la preparazione in vista dell’incontro col Brasile in programma mercoledì alle due di notte (orario italiano). Se da una parte Bielsa può sorridere per il ritorno in gruppo di Rochet, dall’altra è in apprensione per Matias Vecino. Come riporta Teledoce, il centrocampista della Lazio è uscito mal concio dal match: avrebbe accusato un fastidio che lo rende, al momento, in dubbio per la sfida contro i verdeoro. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

