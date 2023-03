Uruguay, Vecino reclutato dalla ‘seleccion’: ora punta il Giappone - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sta scaldando Matias Vecino, è pronto a riassaporare il campo e il clima della sfida. Dopo aver saltato, per squalifica, il derby della Capitale, il centrocampista tornerà in azione con la selezione uruguaiana per affrontare il Giappone in amichevole. Il biancoceleste sta ultimando la preparazione a Tokyo insieme alla squadra, la partita è in programma venerdì alle 11:30 orario italiano e non vede l’ora che venga il giorno. Lo testimonia il suo ultimo post su Instagram.

