Valdifiori: “Per questo ringrazio Sarri. Con la sua idea di calcio..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mirko Valdifiori, attualmente in forza alla Vis Pesaro, è intervenuto ai microfoni di TvPlay e tra i vari temi trattati, ha ricordato anche la sua esperienza al Napoli vissuta sotto la guida di Sarri: “Ho avuto la fortuna di arrivare a Napoli con Sarri, poi è esploso Jorginho, che ha fatto un grande campionato, penso che anche lui con il gioco di Sarri sia riuscito a dare il meglio. Potevo fare anche qualcosa di meglio io, non è che sia colpa di Sarri, tutti e due siamo arrivati a Napoli, inizialmente ho giocato in un Napoli che non era quello che poi è diventato nei mesi dopo e l’anno dopo. Ha avuto una media punti grandiosa, ma c’era la Juventus, sennò poteva vincere lo Scudetto che ha vinto quest’anno Spalletti. Sarri per la mia carriera ha rappresentato un punto di riferimento importante, con lui ad Empoli abbiamo raggiunto la Serie A, poi c’è stata una salvezza storica. Con la sua idea di calcio ho espresso al massimo le mie qualità e sono riuscito ad arrivare in Serie A a 28 anni”

Lazio, Valdifiori analizza la stagione dei biancocelesti

A proposito di Sarri, l’ex giocatore dell’Empoli si è soffermato poi anche sulla stagione della Lazio. Questa la sua analisi: “Tattico in Europa non so se ci sia un problema, con Sarri le ho giocate tutte in Europa League. Lui aveva un tipo di calcio che era difficile da sfidare per gli altri, prepara tutte le gare scrupolosamente. Poi dipende dalle annate, quest’anno con la Lazio non so perché non sia riuscito ad andare avanti, però in campionato arriva secondo, magari si sono concentrati per raggiungere la Champions League che mancava da un po’”.

