Valentini: "È un brutto momento per la Lazio, c'è bisogno di una ricostruzione"
Ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini ha parlato del momento difficile che sta vivendo la Lazio, dopo l'estate turbolenta per il mercato bloccato e tre sconfitte (compreso il derby) nelle prime quattro partite di campionato. Queste le sue parole sulla squadra di Sarri: “È un brutto momento per la Lazio sotto il profilo sportivo e societario, questo non può che incidere sul gruppo squadra nonostante gli sforzi di Sarri. Il derby è una brutta botta. È un momentaccio della Lazio e non mi aspettavo si trovasse a questo punto sotto l’aspetto societario visto l’iperattivismo di Lotito. Ha il mercato bloccato, a Genova non avrà il centrocampo e nel derby si è vista una squadra disarmata. La difesa della Lazio deve rivedere molte cose, Sarri dovrà puntualizzare alcune situazioni. È stata una delusione per il pubblico che ha riempito lo stadio, la Lazio deve fare una ricostruzione interna sperando di potersi riaffacciare sul mercato a gennaio. Così la Lazio rischia di fallire l’obiettivo delle coppe europee e perdere altri soldi, ne ha persi circa 50 milioni non qualificandosi”.
