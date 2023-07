Van Der Saar, nuovo aggiornamento sulle condizioni dell'ex Juve: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Nuovo aggiornamento sulle condizioni dell'ex calciatore della Juventus Van Der Saar, ricoverato in terapia intensiva dopo un'emorragia cerebrale. L'olandese, fa sapere l'Ajax, non è più in perciolo di vita ma rimane comunque ricoverato. "Ogni volta che lo visitiamo, è comunicativo. Dobbiamo aspettare con pazienza per vedere come si svilupperà la sua situazione", ha aggiunto il club anche a nome della moglie, Annemarie.