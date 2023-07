Van der Sar, l'ex Juve torna a parlare: il messaggio social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Continuano a migliorare le condizioni dell'ex portiere della Juventus Edwin van der Sar, colpito da un'emorragia cerebrale durante una vacanza in Croazia. A parlare è proprio lui che ha così scritto in un post pubblicato su Instagram: "Prima di tutto, vogliamo ringraziare tutti per tutti i grandi messaggi di supporto. Sono felice di condividere che non sono più nell'unità di terapia intensiva. Tuttavia, sono ancora in ospedale. Spero di tornare a casa la prossima settimana e fare il passo successivo nel mio recupero!", queste le parole accompagnate da uno scatto che lo ritrae con la moglie.