Varriale: "Milinkovic in Arabia l'ennesimo capolavoro di Lotito"

Non perde tempo Enrico Varriale per definire come capolavoro la cessione di Sergej Milinkovic Savic dalla Lazio in Arabia. Il serbo è stato a lungo seguito dalla Juventus ma, nelle ultime ore, la pista araba sembra essere andata in pole position. Di seguito il messaggio su Twitter: “Se davvero si concretizzerà la cessione di Milinkovic Savic per 40 milioni gli arabi avranno preso un grande giocatore ma Lotito, a un anno dalla scadenza del contratto, avrà fatto un capolavoro, l’enessimo da quando è al vertice della Lazio”.

