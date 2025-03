Vecino a LSC: "Servirà la miglior Lazio. È la stessa che ho lasciato, ma..."

Alla vigilia della sfida col Viktoria Plzen, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League, ai microfoni ufficiali del club ha parlato Matias Vecino. Queste le parole del centrocampista biancoceleste: “Servirà una bella partita domani, abbiamo fatto un buon risultato lì e domani dobbiamo chiuderla perché il passaggio del turno è troppo importante per noi. Dobbiamo fare la miglior prestazione possibile. Cosa può insegnare la vittoria in 9? Tornare con una vittoria da quel campo lì è stato fondamentale, ci dà tranquillità ma domani servirà la miglior Lazio per chiudere la qualificazione”.

“Che Lazio ho ritrovato? È passato un po’ di tempo, sono contento di essere tornato a disposizione. La Lazio è la stessa che ho lasciato, cambiano gli uomini per squalifica, per infortunio e per scelte del mister ma è la stessa al di là dei cambiamenti e vogliamo portarla avanti fino alla fine. Stanno crescendo i giovani, con più partite aumenterà la loro esperienza. Non è facile giocare in una squadra come la Lazio, ma stanno crescendo tutti nel modo giusto e poi farlo con risultati positivi è ancora più facile”.

