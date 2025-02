Venezia - Lazio, Di Francesco sfida Baroni: i precedenti tra i due allenatori

Sabato alle 15 Venezia e Lazio scenderanno in campo per contendersi la vittoria, nella gara valida per la 26a giornata del campionato di Serie A. In panchina lo scontro è tra i due allenatori Marco Baroni ed Eusebio Di Francesco; i precedenti sorridono all'attuale tecnico dei lagunari, che ha ottenuto 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta contro Baroni. Il confronto più recente (nella 1a giornata di questa stagione) ha visto però trionfare Baroni, con la sua Lazio che ha battuto per 3-1 il Venezia