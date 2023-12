Verona, Baroni: "Così batteremo la Lazio. Sarri? Siamo gente partita da..."

TUTTOmercatoWEB.com

È la vigilia di Verona-Lazio, le squadre si affronteranno domani al Bentegodi alle 15 e la sfida sarà valida per la quindicesima giornata di Serie A. Il tecnico degli scaligeri, Marco Baroni, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita e fare il punto sulle condizioni di alcuni suoi giocatori. Queste le parole: "Come si batte la Lazio? Con una grande prestazione, è una squadra forte con valori importanti allenata da uno tra i migliori in Italia, abbiamo grandissimo rispetto e questo deve essere di grande stimolo per la squadra"

"Hien? Devo fare delle valutazioni, sia lui che Magnani stanno meglio ma l'allenamento è una cosa mentre la partita un'altra, Dawidowicz invece dovrebbe rientrare la prossima settimana. Terracciano Ha dimostrato di essere un giocatore che vuol giocare, vuol restare in campo e sta crescendo di partita in partita, domani occorreranno delle grandissime prestazioni individuali e di squadra. Ballottaggio Faraoni-Tchatchoua? Per domani Faraoni non è stato convocato per un problema muscolare, Tchatchoua dopo alcuni problemi fisici ad inizio anno è tornato ed ora sta incidendo".

"Henry? È un fatto anche di minutaggio, a questo ragazzo occorreva mettersi dietro un infortunio e nel percorso di un giocatore non è mai facile, negli ultimi periodi stava tornando sempre meglio, attaccare quella palla a Udine dopo la spizzata precedente può averlo sbloccato, il suo percorso per ritrovare i 90 minuti è vicino. Saponara? Domani rientra, sarà tra i convocati".

"La difficoltà di arginare una squadra come la Lazio, che ha uno dei reparti offensivi più forti, sarà difficile, voglio però rompere questo retaggio della giovane età, i ragazzi che sono andati in campo sono giovani, hanno fatto degli errori che servono a crescere"

"Sarri? Siamo gente che è partita dal fondo, mi piace perché come me dice quello che pensa, d'altronde siamo due toscani..."

