Verona, buone notizie per Zaffaroni: due rientri importanti in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gara di Coppa Italia da dimenticare subito per la Lazio. La squadra di Sarri dovrà concentrare tutte le sue energie per il campionato in vista della trasferta di lunedì contro il Verona. La squadra di Zaffaroni si è allenata questa mattina nel quartier generale dello Sporting Center Paradiso in una seduta caratterizzata da attivazione, esercitazioni tattiche e partita. Il tecnico degli scaligeri in vista della gara contro i biancocelesti potrà contare sul ritorno di Dawidowicz e Doig mentre Faraoni è ancora out causa infortunio.