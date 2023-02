Verona, il ds Sogliano: "La squadra ha voglia di lottare. Ilic? Se un giocatore vuole andare via..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa fiume del direttore sportivo del Verona Sean Sogliano che ha presentato i nuovi acquisti e detto la sua anche sulla situazione della squadra che al momento si trova al terzultimo posto in classifica: "Quello che mi rende più felice è rivedere una squadra che ha voglia di tirare fuori tutto. Abbiamo alzato la testa dopo un periodo difficile: dieci sconfitte di fila non sono normali, e al mio arrivo avevo trovato un gruppo molto deluso. Ora c'è grande voglia di lottare, nonostante ci siano dei limiti: i giocatori danno tutto sul campo, alzando la testa".

"Dobbiamo correre tanto e più degli altri. Non è che prima si desse per scontato fare risultato, ma al di là dell'aspetto fisico o della mentalità, una cosa non può mancare: il cuore. Facciamo punti se i giocatori sentono il calore dei tifosi, se si crea quella scintilla, senza la quale non possiamo fare niente. E io inizio a sentirla".

Infine su Ilic: "Quando un giocatore viene venduto debba andare via. A Ivan auguriamo il meglio, ma soprattutto nella nostra situazione abbiamo bisogno di gente che sia dentro a questo momento particolare, che per noi resta molto difficile".