Verona, Ilic a un passo dal Torino? Le parole di Sogliano e Lazovic

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale futuro per Ivan Ilic? Il centrocampista del Verona, cercato a lungo anche dalla Lazio nelle scorse sessioni di calciomercato, è a un passo dal Torino di Juric che stravede per lui. La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, ma il club scaligero non si sbliancia. Il ds Sogliano ha detto: "La risposta la posso dare quando c'è una firma, altrimenti sono solo parole anche serie che non determinano niente. Da domani faremo le nostre valutazioni delle offerte che sono arrivate e prenderemo delle decisioni". Sulla questione è intervenuto anche il capitano Lazovic sempre a DAZN: "Mi ha fatto assist, nient'altro. Questo è quel che so io, non so cosa succederà. Era importante vincere e per fortuna ci siamo riusciti".