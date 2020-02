Verona, lavoro tattico in vista della Lazio: centrocampo risicato

La vigilia di Lazio - Verona non assomiglia per niente a quella di Natale, per Ivan Juric. Nessun regalo sotto l'albero a Peschiera, solo la dura realtà: per la sfida dell'Olimpico i gialloblu dovranno fare a meno anche di Emmanuel Badu. Il ghanese non stava bene, era andato ko prima della partita contro il Milan per una ferita lacero-contusa alla tibia rimediata in allenamento. C'erano flebili speranze di un suo recupero, non è stato così, e questo aggrava la situazione in mediana dell'Hellas. La squalifica di Amrabat costringerà infatti Juric ad abbassare Pessina - sempre impiegato come trequartista offensivo -, sulla linea dei centrocampisti, al fianco di Veloso. In attacco Verre dovrebbe invece agire da falso nove (è in vantaggio su Stepinski e Pazzini), con Borini che verrà impiegato nel ruolo di ala. Queste sono le indicazioni del pre di Lazio - Verona. Match che i veneti hanno preparato questa mattina effettuando una seduta incentrata quasi totalmente sulla tattica, prima di una partitella a campo ridotto.

