Verona - Lazio, Briga: "Troppi punti persi contro le ultime in classifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio contro la Fiorentina la Lazio rallenta ancora la sua corsa contro il Verona. Al Bentegodi la squadra di Sarri non va oltre l'1-1 in una gara più che complicata contro la squadra di Zaffaroni. Questo il pensiero del cantante e tifoso biancoceleste Briga: "Come spesso accade, primi 10’ del 2º tempo inconcepibili. Reparti spesso troppo distanti fra loro, calci piazzati battuti tutti male (tranne punizione di Sergej). Con le ultime squadre in classifica persi veramente troppi punti".