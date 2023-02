Verona - Lazio, designato l'arbitro del match: i precedenti con i biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sul sito dell'AIA è stata pubblicata la designazione arbitrale relativa alla ventunesima giornata di Serie A. Il signor Ayroldi (sez. Molfetta) sarà il direttore di gara, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Giua sarà il quarto uomo, mentre Banti ricoprirà il ruolo di Var. Longo, infine, sarà l'Avar.

H. VERONA – LAZIO Lunedì 06/02 h. 18.30

AYROLDI

COSTANZO – PASSERI

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: LONGO S.

I PRECEDENTI - Il fischietto pugliese ha arbitrato la Lazio in tre occasioni. Il bilancio è in favore dei biancocelesti: due vittorie, un pareggio. L'ultima sfida diretta risale al 16 maggio del 2022, Juventus - Lazio 2-2, gol di Milinkovic e autorete di Alex Sandro. I due successi sono arrivati, invece, contro la Fiorentina in Serie A (27 ottobre 2021) e Parma in Coppa Italia, 21 gennaio 2021.

