Verona - Lazio, l’arrivo dei biancocelesti al Bentegodi - VIDEO

L’attesa sta per finire, la Lazio tra poco scenderà in campo per affrontare l'Hellas Il fischio d’inizio al Bentegodi è fissato per le 18:30, l'allenatore Maurizio Sarri e i suoi ragazzi sono arrivati allo stadio per preparare quella che potrebbe essere una partita cruciale. I biancocelesti cercheranno di assicurarsi il terzo posto in solitaria nel massimo campionato italiano, mentre gli scaligeri sperano di non abbandonare il treno salvezza. Si prospetta una serata caldissima in quel di Verona.

