Verona - Lazio, Rocchi e l'analisi del gol annullato a Casale: "Dal Var all'arbitro" - VIDEO

Ha fatto molto discutere il gol non gol di Nicolò Casale in Hellas Verona - Lazio. Lo scorso 9 dicembre, gli uomini di Maurizio Sarri si sono visti annullare la rete del difensore biancoceleste per una spinta in area su un giocatore giallobù, che ha preceduto il colpo di testa finito poi in rete. Il direttore di gara Giovanni Ayroldi è stato richiamato all'OFR, perché aveva deciso singolarmente che non fosse fallo. Infatti, l'ha spiegato il designatore degli arbitri della Serie A Gianluca Rocchi nel corso di Open Var su Dazn: "Questo è un intervento Var corretto, perché c'è un chiaro fallo sul diretto avversario".

Come mostrato nella puntata e che riportiamo nel video qui sotto, l'arbitro Ayroldi era perfettamente sicuro che non fosse fallo quello di Casale: "Per me no fallo, no fallo". A quel punto è intervenuta la sala Var che ha iniziato ad analizzare, inquadratura per inquadratura, effetti di macchina ma avvalendosi soprattutto della goal-line technology: "Ti vado dall'inizio, te la faccio vedere così a campo largo, fammi vedere per favore l'altra camera. Un po' stretta, l'intensità, due mani... fallo per me qui. Quindi te la faccio andare a velocità normale per l'intensità. Vediamo se c'è il pallone in gioco sull'area... sì penso proprio di sì. Vedi anche l'altra camera GLT. Guarda, la stretta è così però non hai l'intensità sulla stretta. Io metterei la GLT e poi eventualmente la stretta".

Successivamente, dal Var comunicano all'arbitro: "Ti consiglio un'OFR per un possibile fallo in attacco... Gli facciamo vedere il fermo immagine, dopo l'importante è la dinamica". A quel punto, nessun dubbio per Ayroldi: "Ottimo, benissimo, perfetto", poi torna in campo e annulla il gol.