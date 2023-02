Verona - Lazio, Zaffaroni: "Giocato contro una grande squadra. Abbiamo combattuto"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine del pareggio tra Verona e Lazio, l'allenatore degli scaligeri Marco Zaffaroni ha commentato così il match al Bentegodi:

"Abbiamo giocato contro una grande squadra. Abbiamo fatto una grande prestazione sotto ogni punto di vista. Giocavamo contro una squadra che fa del possesso palla e palleggio la sua grande arma. Bisognava essere al 100% e noi abbiamo combattuto. All'inizio del secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione. Abbiamo creato i presupposti per il secondo gol ma comunque i ragazzi sono stati bravissimi".

Il tecnico è poi intervenuto in conferenza stampa: "Sapevamo le caratteristiche della Lazio, che è una squadra importante, forte e quindi sapevamo che all’interno della gara ci potevano essere momenti difficili. Li abbiamo affrontati tutti molto bene quindi il gol che abbiamo preso poteva demoralizzarci, poteva turbarci ma siamo entrati in campo con grande carattere. In quel quarto d’ora abbiamo creato presupposti per fare il 2 a 1 con qualità e forza. Poi la partita si è risistemata, è stata in equilibrio fino alla fine con opportunità sia per noi sia per loro. Abbiamo fatto una grande gara contro una squadra forte e siamo soddisfatti. Meno quattro? Quello che deve contare è la qualità della prestazione, la voglia, la determinazione e lo spirito di provarci sempre fino alla fine e non deve mai mancare. La reazione di fronte alle difficoltà che ti mette ogni partita di Serie A, dobbiamo riuscire a mantenerla nel tempo perché sarà un percorso duro e complicato. Vittoria? Sicuramente abbiamo creato tanti presupposti tenendo a mente la forza e la qualità dell’avversario, ci sono stati momenti in cui siamo stati molto pericolosi. Sappiamo che dobbiamo migliorare però quello che è importante vedere è la prestazione nella globalità: ottima sotto tutti i punti di vista. È su questo che dobbiamo continuare a battere, sono le basi per costruire il nostro percorso. Ngonge e Duda? Hanno qualità tecnica, per aumentare la qualità della prestazione loro sono giocatori che sanno trattare bene la palla e consentono di aumentare la qualità. Per noi deve essere sempre abbinata a un atteggiamento corretto, questi comportamenti migliorano la qualità della squadra e la base su cui costruire qualcosa. Indubbiamente c’è stato un momento, nel secondo tempo, in cui potevamo andare in difficoltà dopo il gol. Invece abbiamo avuto un quarto d’ora dove abbiamo creato presupposti per fare il 2 a 1. Dobbiamo essere soddisfatti perché giocavamo contro una grande squadra”